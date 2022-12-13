В Херсоне "благодарные пациенты" и коллеги сдали СБУ дантистов, которые лечили весь город

Пока ВС РФ остаются на левом берегу Днепра, на правом правят бал украинские войска и СБУ. Продолжаются зачистки на правобережье, укровоины и силовики упорно ищут все, кто сотрудничал с российскими властямию

Ранее стало известно о расстреле в Бериславе 20 силовиков, которые работали с администрацией ВС РФ, пишет "МК". Теперь до 10 лет грозит оставшимся членам избиркома, участвовавшим в проведении референдума.

"Достучались даже до стоматологических клиник. Дантисты не угодили "патриотам" тем, что "переоформляли учреждение по российским законам", — отмечает "МК".

По информации издания, доносы на руководителей клиник написали сами рядовые врачи и некоторые из пацентов. Мотивы этих людей не до конца понятны и, возможно, связаны с карьерными притязаниями.