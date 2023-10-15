В Хамас прокомментировали заявление Путина об урегулировании арабо-израильского конфликта

Представители радикального движения ХАМАС заявили, что их руководство высоко оценило заявление российского президента Путина о способах разрешения конфликта Палестины с Израилем, пишет РИАН.

"Мы в движении ХАМАС высоко ценим позицию российского президента Владимира Путина в отношении продолжающейся сионистской (израильской) агрессии против нашего народа и его неприятие блокады Газы, прекращения поставок помощи в неё и ударов по мирным жителям там", — заявили в группировке.

Ранее Путин на саммите государств-членов СНГ в Бишкеке заявил, что обе стороны конфликта на Ближнев Востоке должны думать в первую очередь о мирном населении, не допускать его гибели.

Также он отметил необходимость создания и признания Палестинского государства и выразил желание, чтобы Россия способствовала урегулирования конфликта.

