В Госдуму внесут законопроект о выплатах пожилым на отопление

В Госдуму поступит законопроект, предлагающий единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей пожилым гражданам старше 70 лет, проживающим в населённых пунктах, не обеспеченных центральным отоплением.

Этот шаг призван помочь пенсионерам справиться с трудностями, связанными с покупкой топлива для отопления, сообщили в партии «Справедливая Россия — За правду».

Как отметил председатель партии Сергей Миронов, согласно данным Росстата, проблемы с отоплением жилья остаются одними из самых актуальных в стране, занимая четвёртое место среди бытовых трудностей. Особенно сложная ситуация складывается для одиноких пенсионеров и инвалидов, которым зачастую не хватает ни средств, ни сил для того, чтобы самостоятельно обеспечить себя необходимым топливом.

Миронов подчеркнул, что принятие данного законопроекта поможет улучшить условия жизни наиболее уязвимых слоёв населения, обеспечив их необходимыми средствами для поддержания тепла в домах в зимний период, сообщает Russia Today.