В Госдуму внесен проект закона о поэтапном повышении призывного возраста до 21 года

В ГД внесли проект закона о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года

В Госдуму внесен проект о поэтапном повышении границ призывного возраста, по нижней планке — с 18 до 21 года, по верхней — с 27 до 30 лет, соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Инициативу в нижнюю палату внесли председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и два его заместителя — Андрей Красов и Юрий Швыткин.



Предусматривается переходный период до 2026 года.

Так, в 2024 году призыву на военную службу будут подлежать россияне в возрасте от 19 до 30 лет, в 2025 году — от 20 до 30, а в 2026-м — от 21 до 30. При этом законопроект дает возможность совершеннолетним молодым людям по желанию пойти в армию до наступления призывного возраста.