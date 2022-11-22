В Госдуму РФ внесен проект постановления о заявлении из-за казни российских военнопленных в Макеевке

В Государственную думу внесли проект постановления об официальном заявлении в связи с расстрелом российских бойцов в Макеевке.

Инициатором документа выступили комитеты Госдумы по обороне и по международным делам. В проекте отмечается, что умышленное убийство военнопленных является грубейшим нарушением международного гуманитарного права со стороны Украины. В связи с этим Дума призывает парламенты мира содействовать привлечению к ответственности виновных.

Глава ЛДПР Леонид Слуцкий призвал сделать все, чтобы виновные в расстреле не ушли от ответственности.