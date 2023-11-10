В Госдуме захотели сократить рабочую неделю россиян

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение проект закона о сокращении длительности рабочей недели - с 40 установленных ТК часов до 39 часов.

Ранее на час сокращали только предпраздничный рабочий день, сейчас предлагается сокращать на 1 час все дни, предшествующие выходным.

Причина есть. По данным парламентариев, россияне быстро выгорают, страдают хроническими стрессами, болеют и теряют продуктивность и работоспособность, пока работодатели вовсю злоупотребляют - нагружают сверх 8 рабочих часов, не оплачивают переработку.

