В Госдуме заявили, что не служившие ранее россияне старше 30 лет будут привлечены к военным сборам: "Чтобы не были пушечным мясом"

Не служивших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе будут привлечены к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию. Такое решение для части граждан анонсировал член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в интервью URA.RU.

Он пояснил, что таким образом данная категория россиян сможет получить военно-учетную специальность и не быть "пушечным мясом".

По мнению Соболева, для реализации этого плана "нужно очень многое сделать", например, должен быть "обученный мобилизационный резерв". Он подчеркнул, что для запасников и резервистов также следует проводить военные сборы.