Исходя из последних данных из стен Государственной Думы РФ, заметно усиление дискурса о возможной новой частичной мобилизации в текущем году.

Такие разговоры активизировались после высказываний председателя комитета по обороне, Андрея Картаполова. Он прокомментировал последние изменения в дислокации и стратегии вооружённых сил в зоне специальных операций.

Ситуация на фронте и военная стратегия

Согласно последним отчётам, российская армия значительно укрепила свои позиции, осуществив успешное продвижение в Днепропетровской области и западные районы Украины. Это позволяет предположить возможное расширение целей операции, включая не только ЛНР и ДНР, но и другие территории.

Настроения вокруг мобилизации

Вопреки заверениям Картаполова о том, что новая мобилизация не требуется, ведь спецоперация якобы продолжается с успехом, обсуждения в Госдуме и отчеты российских военных корреспондентов в социальных сетях намекают на потенциальную потребность в дополнительных ресурсах для расширения области операций.

Добровольное участие в военных действиях

Статистика военкоматов показывает, что ежедневно тысячи граждан РФ подписывают контракты с Министерством обороны, желая участвовать в военных кампаниях. Только в последний месяц прошлого года свыше 30 тысяч мужчин добровольно присоединились к вооружённым силам, что подтверждает высокую мотивацию и готовность населения к участию в операциях, сообщает tsargrad.tv.

Читайте также: