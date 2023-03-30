В Госдуме России сделали заявление о призыве весны 2023 года: отправят ли молодых солдат служить в новые регионы
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Всех россиян, которые подлежат весеннему призыву в армию с 1 апреля 2023 года, не должно волновать, что у них будет вероятность попасть в новые регионы РФ и в зону СВО. Их туда служить не отправят, заверил глава комитета Госдумы по обороне генерал Андрей Картаполов.
"В новых субъектах РФ — это Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсонская и Запорожская области — призыв не будет проводиться вообще весной, а призывники во всех остальных субъектах РФ не будут направляться для службы в эти регионы",— заверил Картаполов, его цитирует "Интерфакс".
Призыв начнется с 1 апреля и продлится до 15 июля.