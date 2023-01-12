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В Госдуме РФ сообщили о планах начать призыв в армию россиян до 30 лет весной этого года

В Госдуме РФ сообщили о планах начать призыв в армию россиян до 30 лет весной этого года

Фото: открытые источники

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что во время весеннего призыва 2023 года в армию могут начать призывать людей в возрасте до 30 лет.

"До начала весеннего призыва каждый военный комиссариат должен будет разобраться, сколько людей у него попадают под новые требования. А после — привести эти данные в соответствие с военным заданием",— сказал Андрей Картаполов "Парламентской газете".

Предложение о поэтапном поднятии границ призывного возраста озвучил в декабре министр обороны Сергей Шойгу. Нижняя планка сместится с 18 до 21 года, верхняя - с 27 до 30 лет. Переход на новую систему может занять несколько лет, в первые годы на службу будут призывать людей от 18 до 30 лет.

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