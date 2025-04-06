В Госдуме определили дату начала войны с Западом: россиян призывают готовиться

На фоне растущего международного напряжения в стране звучат призывы серьёзнее подходить к вопросу обороны и подготовки населения.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Мобилизационные возможности — под контролем, но нужна подготовка

По словам парламентария, в рамках текущей специальной военной операции хватает добровольцев. Однако он предупредил, что ситуация в будущем может измениться. Журавлёв напомнил: по некоторым прогнозам в Европе, военное столкновение с Россией возможно в период с 2028 по 2029 год. Именно поэтому, считает он, уже сейчас стоит укреплять мобилизационный ресурс.

Он подчеркнул, что стране важно заранее готовиться и усиливать свою обороноспособность. Особенно важна, по его мнению, качественная подготовка резерва и налаженная работа военных комиссариатов.

Общая вовлечённость — ключевой фактор

Журавлёв также отметил, что защита страны — задача не только армии и власти, но и всех граждан. Он считает, что открытое обсуждение таких тем помогает людям осознаннее относиться к возможным угрозам и готовиться к ним заранее.

По мнению депутата, внимание к оборонным вопросам и стратегическому планированию будет только расти, учитывая нестабильную обстановку в мире. Укрепление мобилизационного потенциала в России рассматривают как важный шаг на пути к защите от будущих вызовов.