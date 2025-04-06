Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В Госдуме определили дату начала войны с Западом: россиян призывают готовиться

На фоне растущего международного напряжения в с...

объясняем.рф

Подписаться на Дзен.канал

На фоне растущего международного напряжения в стране звучат призывы серьёзнее подходить к вопросу обороны и подготовки населения.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Мобилизационные возможности — под контролем, но нужна подготовка

По словам парламентария, в рамках текущей специальной военной операции хватает добровольцев. Однако он предупредил, что ситуация в будущем может измениться. Журавлёв напомнил: по некоторым прогнозам в Европе, военное столкновение с Россией возможно в период с 2028 по 2029 год. Именно поэтому, считает он, уже сейчас стоит укреплять мобилизационный ресурс.

Он подчеркнул, что стране важно заранее готовиться и усиливать свою обороноспособность. Особенно важна, по его мнению, качественная подготовка резерва и налаженная работа военных комиссариатов.

Общая вовлечённость — ключевой фактор

Журавлёв также отметил, что защита страны — задача не только армии и власти, но и всех граждан. Он считает, что открытое обсуждение таких тем помогает людям осознаннее относиться к возможным угрозам и готовиться к ним заранее.

По мнению депутата, внимание к оборонным вопросам и стратегическому планированию будет только расти, учитывая нестабильную обстановку в мире. Укрепление мобилизационного потенциала в России рассматривают как важный шаг на пути к защите от будущих вызовов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

14 часов назад

Загадочные каменные артефакты в Крыму не дают покоя ученым

Не у нас

17 часов назад

Ученые ошиблись: новый океан в Африке появится гораздо быстрее

средство от тараканов длительного действия

Не у нас

день назад

Утраченный текст легенды о короле Артуре был найден

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Где жить за городом с комфортом: гид по лучшим коттеджным посёлкам Казани

ремонт дверей guardian в Москве

Новости Казани

день назад

В Казани на 15 дней закрыли кондитерскую «Lavanda cakes» из-за кишечной палочки

Новости Казани

день назад

В Казани кондитерскую «Lavanda cakes» закрыли из-за кишечной инфекции и просрочки

Новости Татарстана

22 часа назад

В Татарстане раньше времени проснулись змеи

Новости Казани

15 часов назад

Определились с датой открытия спортивной школы Загитовой в Казани
Лонгриды
2 дня назад

Тёплый март и новые температурные рекорды: чего ожидать от погоды в Казани в апреле?

Март 2025 года запомнится жителям Татарстана не...

Не у нас

минуту назад

Доказательства неоспоримы: в Аравийской пустыне нашли следы древних рек и озер

Новости Татарстана

16 минут назад

В Татарстане начали внедрять систему оповещения через домофоны при угрозе атаки БПЛА

Новости Татарстана

36 минут назад

В Татарстане снизилась стоимость новых машин

Новости Казани

46 минут назад

МЧС Татарстана предупреждает: случаи возгорания травы участились
Новости Казани
2 дня назад

Первоапрельские шутки ProKazan зашли слишком далеко

Новости Казани

2 часа назад

В Татарстане доходы населения выросли на 11,7%

Не у нас

14 часов назад

Ирина Волынец рассказала, что делать, если ребенок столкнулся с травлей в школе

Новости Татарстана

14 часов назад

В Татарстане все больше людей обращаются за психологической помощью

Строительство дома зимой: почему именно сейчас ...
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Строительство дома зимой: почему именно сейчас — лучший момент для старта!