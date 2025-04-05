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В Госдуме обозначили дату начала войны с Западом: россиян призывают начать подготовку

В условиях растущей международной напряжённости...

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В условиях растущей международной напряжённости в России усиливаются разговоры о необходимости серьёзной подготовки к возможному конфликту с Западом. С таким заявлением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

Мобилизационный ресурс — под особым вниманием

Депутат заявил, что сейчас добровольцев хватает для участия в специальной военной операции. Но в будущем ситуация может измениться. По его словам, в Европе не исключают вероятность военного столкновения с Россией в 2028–2029 годах. Поэтому, считает он, уже сегодня нужно усиливать мобилизационный ресурс страны.

«Надо быть готовыми и укреплять обороноспособность», — подчеркнул Журавлёв, добавив, что важно наладить чёткую работу военкоматов и качественно готовить резервистов.

Общий подход и ответственность

Он также отметил: защита страны — это дело не только армии и государства, но и каждого гражданина. Публичное обсуждение подобных тем помогает обществу лучше осознавать риски и готовиться к возможным вызовам заранее.

Таким образом, власти делают акцент на стратегическом планировании и укреплении обороны в условиях нестабильной мировой ситуации.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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