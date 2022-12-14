В Госдуме объявили, что ВС РФ готовы к масштабному наступлению в зоне спецоперации

Вооруженные силы России готовы к полноценному и масштабному наступлению в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом объявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий в беседе с "Радиоточкой НСН".

"С учетом частичной мобилизации, которая была, у нас достаточно сил. На сегодняшний день наш военно-промышленный комплекс набирает обороты для того, чтобы создать тот накопительный эффект из средств тяжелой артиллерии, ракет", — пояснил депутат.

По словам Водолацкого, если Запад поставит на Украину ракеты дальностью 500 километров, то ВС РФ будут отодвигать их на такое же расстояние. Депутат отметил, что когда Соледар, Авдеевка, Артемовск и Красноармейск окажутся под контролем российской армии, можно будет выйти на границы Днепропетровской области.

