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В Госдуме назвали дату начала войны с Западом: россиян призывают готовиться

В ответ на растущее международное напряжение, Р...

usnews.com

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В условиях усиливающегося глобального напряжения Россия наращивает обсуждения о важности подготовки к возможным военным вызовам.

Алексей Журавлёв, первый зампред комитета Госдумы по обороне, подчеркивает критическую необходимость повышения оборонных капацитетов страны.

Управление мобилизационным ресурсом

Алексей Журавлёв отметил, что несмотря на достаточное количество добровольцев для участия в текущих операциях, потенциальное будущее вооружённое противостояние требует усиленной подготовки. Ожидается, что серьезные военные конфронтации могут произойти к 2028–2029 годам, что делает актуальным вопрос укрепления мобилизационного ресурса уже сегодня.

Сильная оборонная стратегия

Депутат акцентировал внимание на необходимости качественной подготовки резервов и эффективности работы военкоматов. «Мы должны быть готовы укрепить нашу оборону», — заявил Журавлёв, подчеркивая важность этих действий в текущем геополитическом контексте.

Гражданская ответственность и стратегия

Журавлёв также подчеркнул, что защита страны — это обязанность не только правительства, но и каждого гражданина. По его мнению, общественное обсуждение вопросов обороны способствует более глубокому пониманию угроз и подготовке к ним со стороны населения.

Высказывания Журавлёва подтверждают усиливающийся акцент на национальной безопасности и стратегическом планировании в ответ на нестабильную международную ситуацию. Подготовка к возможным будущим военным сценариям считается ключевым аспектом в укреплении мобилизационного потенциала России.

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