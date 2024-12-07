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В Госдуме хотят выплатить россиянам по 10 тысяч рублей к Новому году

Борис Чернышов предложил ввести новую меру подд...

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Борис Чернышов предложил ввести новую меру поддержки для российских семей по России, в которых есть дети. Также поддержку хотят оказать одиноким родителям, доходы у которых не выходят на уровень прожиточного минимума. Предложение включает разовую выплату в размере 10 тысяч рублей. Это обращение к вице-премьеру Татьяне Голиковой основано на идее перераспределения неиспользованных бюджетных средств.
Основы предложения

Основы предложения

По словам Чернышова, значительные суммы, оставшиеся неиспользованными в федеральном бюджете по итогам года, могут быть направлены на финансовую поддержку населения в преддверии новогодних праздников. В прошлом году возвращено в бюджет более 600 миллиардов рублей, что позволяет рассмотреть возможность таких выплат.

Цель инициативы

Новогодний период традиционно связан с дополнительными расходами на подарки и праздничные мероприятия. В условиях роста цен и инфляции, которая за последнюю неделю составила 0,5%, многие семьи испытывают финансовые трудности. Выплаты, по мнению Чернышова, помогут облегчить бремя праздничных расходов для наиболее уязвимых слоев населения, пишет banki.ru.

Практическое значение для получателей

Эта мера поддержки особенно значима для одиноких родителей и пенсионеров, которые часто сталкиваются с необходимостью экономии даже на базовых потребностях. Инициатива позволит им не только подготовиться к празднику, но и улучшить свое материальное положение на время новогодних каникул.

Взгляд в будущее

В то время как дискуссия о реализации предложения Чернышова продолжается, его инициатива уже вызвала активное обсуждение среди граждан и в СМИ. Окончательное решение будет зависеть от поддержки других законодателей и готовности правительства перераспределить бюджетные средства.

Подобные выплаты могут стать значимым шагом в направлении поддержки населения и демонстрации заботы государства о своих гражданах, особенно в преддверии одного из самых любимых праздников в России.

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