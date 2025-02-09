В Госдуме хотят отправить всех россиян на четырехдневку: но есть условия

В Женеве была проведена сессия Международной организации труда еще несколько лет назад, в 2019 году. Тогда Дмитрий Медведев, занимающий должность премьер-министра нашей страны, стал поднимать тему перехода на рабочую неделю, в которой будет только четыре рабочих дня. По его словам, это изменение может оказать значительное влияние на баланс между работой и личной жизнью, а также повысить производительность труда.

Почему стоит перейти на четырехдневку?

Медведев объяснил, что сокращение рабочей недели предотвратит профессиональное выгорание, снижая уровень хронического стресса и системной усталости среди работников. Отдых, получаемый за дополнительный выходной, поможет сотрудникам восстановиться и работать более эффективно.

Экономические выгоды и вызовы

Переход на четырехдневную неделю предполагается как способ борьбы с безработицей: меньшее количество рабочих часов может потребовать увеличения числа работников для выполнения аналогичного объема работы. Это может стимулировать рост занятости и снизить давление на рынке труда.

Исторический контекст и международный опыт

Примеры из истории России показывают значительные изменения в продолжительности рабочей недели, начиная с советского периода. Мировой опыт, включая примеры Генри Форда и новозеландской компании, демонстрирует, что уменьшение рабочего времени может привести к повышению производительности и улучшению качества жизни работников.

Текущее состояние и будущее перехода

Пока что официальные законопроекты о четырехдневной рабочей неделе не представлены, и конкретные сроки изменений не установлены. Обсуждение продолжается среди экспертов и в профессиональных сообществах. Планируется проведение экспериментов на предприятиях в рамках программ по повышению производительности труда, пишет kp.ru.