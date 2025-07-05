Жесть: стало известно, что обнаружили в гараже у осужденного экс-замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Гараж бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова стал объектом общественного внимания после того, как в нём были найдены не только элитные автомобили, но и исторические ценности. Одной из самых примечательных находок стал лимузин ЗиС-110, использовавшийся в советскую эпоху, в том числе при Сталине.

Этот автомобиль был символом привилегий и роскоши для высших партийных чиновников, и его наличие в гараже высокопрофильного государственного служащего вызвало широкий резонанс. Одни восхищаются вкусом Иванова, другие же осуждают его роскошную жизнь на фоне бедности большинства граждан.

Роскошный автопарк

Автопарк Иванова удивляет своей роскошью. В гараже, помимо лимузина ЗиС-110, были обнаружены такие автомобили, как Bentley Continental, Aston Martin и Chevrolet Suburban. Эти машины, как выяснилось, принадлежали Иванову и его супруге. Обнаружение таких автомобилей в распоряжении высокопрофильного чиновника стало одной из причин осуждения его излишнего образа жизни.

Обвинения и судебное разбирательство

Вслед за скандалом, связанным с его автопарком, Иванова обвинили в растрате, выводе средств и коррупции. Прокурор запросил для экс-замминистра 14,5 лет лишения свободы. Также в 2024 году обсуждалась версия о возможной госизмене, что усложнило его дело. Судебное разбирательство проходит в закрытом режиме. Вместе с Ивановым под следствием находится экс-гендиректор «Оборонлогистики» Антон Филатов, для которого также запросили 14 лет колонии. Иванов был арестован Басманным судом Москвы 24 апреля 2024 года.

Детали обвинений

Иванову предъявлены обвинения в растрате более 3 миллиардов рублей и свыше 200 миллионов рублей. Один из эпизодов связан с переводом средств на счета иностранных компаний, таких как «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед» (Британские Виргинские острова), под видом сделок с иностранной валютой. Другой эпизод касается растрат при покупке двух паромов для Керченской переправы.

Конфискация активов

В октябре 2024 года Генеральная прокуратура России начала подготовку документов для конфискации активов Иванова, включая его исторический особняк в центре Москвы, участок на Волге, роскошные автомобили и миллионы рублей на заблокированных счетах.

Новое уголовное дело

Недавно стало известно, что против Иванова возбуждено новое уголовное дело по обвинению в получении взятки от главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Сумма взятки составила более 152 миллионов рублей.

Дело Тимура Иванова продолжает развиваться и привлекает внимание как российского общества, так и международных наблюдателей, особенно с учетом масштаба обвинений и возможных политических последствий.