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В ГАИ раскрыли, что надо сделать водителям после замены прав, чтобы не попасть под штраф

В России вступили в силу новые правила для води...

sosnovosti.ru

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После периода автоматического продления водительских прав из-за пандемии, в России вступили в силу новые требования к процессу обновления водительских документов.

Теперь автомобилистам необходимо самостоятельно следить за сроком действия своих прав и вовремя инициировать процесс их обновления.

Процедура обновления прав

Подготовка документов: Для получения нового водительского удостоверения, действующего на следующие десять лет, водители должны подготовить следующие документы:

  • Паспорт;
  • Старое водительское удостоверение;
  • Медицинская справка формы N003-в/у.

Оформление через Госуслуги: Рекомендуется подавать заявку на получение новых прав через портал “Госуслуги”, что позволяет оплатить госпошлину онлайн и выбрать удобное время для визита в отделение ГИБДД.

Штрафы за управление с просроченными правами

Управление транспортным средством с просроченными водительскими правами может привести к штрафам от 5 000 до 15 000 рублей. Важно отметить, что инспектор ДПС может выписать постановление уже в последний день действия ваших прав.

Важность своевременной замены прав

Для избежания проблем, рекомендуется начать процесс замены прав минимум за месяц до истечения их срока действия. Это даст достаточно времени для прохождения медосмотра и планирования визита в ГИБДД. Новые права выдаются в день обращения, но с новым серийным номером.

Действия после получения новых прав

  • Обновление информации в страховых компаниях: Важно обновить данные в страховой компании для сохранения коэффициента бонус-малус (КБМ), который может снизить стоимость ОСАГО. Неактуальные данные могут привести к штрафу в размере 800 рублей согласно статье 12.37 КоАП РФ.
  • Актуализация данных в сервисах: Обновите свои водительские данные в каршеринговых и других сервисах, чтобы избежать проблем с доступом к услугам.

Эти изменения подчеркивают важность ответственного отношения к водительским удостоверениям и необходимость вовремя реагировать на изменения в законодательстве, чтобы избежать нежелательных штрафов и других правовых последствий, сообщает progorod40.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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