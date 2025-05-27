В ГАИ поставили жирную точку: вот до какого возраста можно водить авто — пенсионерам сказали о действующих ограничениях

Возраст за рулём: кто опаснее — молодёжь или старики?

Споры о том, кто опаснее на дороге — молодые гонщики или пожилые водители, не утихают. В России права можно получить даже после 70 лет, а водители старше 60 проходят обязательные медосмотры. Но дело не в возрасте, а в ответственности и самокритике.

18-летний водитель, переоценивающий свои силы, и 75-летний, который игнорирует возрастные ограничения — оба рискуют жизнью на дороге. Главное — честно оценивать свои возможности: усталость, зрение, состояние здоровья.

Мудрость и внимательность важнее цифр в паспорте. Хороший водитель — не тот, кто быстро едет, а тот, кто умеет вовремя остановиться и уважает других участников движения.