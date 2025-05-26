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В ГАИ поставили жирную точку: до какого возраста можно водить авто — пенсионерам сказали о действующих ограничениях

Спор о возрастных ограничениях для водителей в ...

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Возраст за рулём: кто опаснее — старики или молодёжь?

Спорить о возрастных ограничениях для водителей — всё равно что подкидывать дрова в вечный костёр. Одни ругают «дедушек за рулём»: мол, медлительные, путают педали и зеркала, на светофорах могут уснуть. Другие в шоке от молодых: гонщики, которые превращают дороги в трассы Формулы-1. Кто же прав?

Закон и возраст в России

В России права можно обновлять и в 90 лет — но с оговорками. После 60 лет водитель должен проходить медосмотр каждые пять лет, чтобы подтвердить свою пригодность. А если впервые решил сесть за руль в 70 — добро пожаловать! Главное — успешно пройти автошколу и экзамены. Государство намекает: возраст — не приговор, но требуй честности с собой.

Проблема не в возрасте, а в ответственности

Представьте двух водителей: 18-летнего лихача, который уверен в своей неуязвимости, и 75-летнего дедушку, который считает, что водит как в молодости. Оба могут быть опасны — не из-за возраста, а из-за самообмана и отсутствия ответственности.

Важнее всего честно признать: не чувствуешь себя за рулём — машина может подождать. Выпил лекарство, устал или плохо видишь? Лучше остановиться, чем рисковать жизнями.

Мудрость важнее цифр

Хороший водитель — не тот, кто давит на газ, а тот, кто вовремя нажимает на тормоз. Возраст — всего лишь цифра. Главное — осознание своих возможностей и уважение к другим на дороге, сообщает itar-tasskuban.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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