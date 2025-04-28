Новости России
· 16+ · Екатерина Баранова

В ГАИ поставили точку: вот до какого возраста разрешено водить машину - пенсионерам рассказали о действующих ограничениях

В России обсуждают введение возрастных ограниче...

zr.ru

Подписаться на Дзен.канал

В России активно обсуждается возможность введения возрастных ограничений для водителей. На фоне старения населения и роста числа пожилых автомобилистов этот вопрос выходит на первый план.

Как совместить богатый водительский опыт с возрастными изменениями организма — и при этом не нарушить права граждан?

Возраст и вождение: польза опыта против биологии

Пожилые водители часто обладают ценными качествами:

  • спокойствием,
  • дисциплиной,
  • умением предугадывать дорожные ситуации.

Однако возрастные изменения организма — ухудшение зрения, слуха, замедление реакции и снижение координации — повышают риск аварий. Даже многолетний опыт не всегда способен компенсировать эти физиологические ограничения.

Что делают другие страны?

Во многих странах мира уже действуют специальные меры:

  • Саудовская Аравия: права аннулируются по достижении 75 лет.
  • Турция, ОАЭ, Филиппины: обязательные регулярные медосмотры после определённого возраста.
  • США, Канада, Япония: возрастные проверки с акцентом на зрение, реакцию и психическое здоровье.

Цель этих мер — не дискриминация, а повышение безопасности всех участников дорожного движения.

Что происходит в России?

На данный момент:

  • Пожилые водители в России могут продлевать права после прохождения медицинской комиссии.
  • Однако практика показывает, что медосмотры не всегда выявляют серьёзные заболевания.
  • Водители с проблемами зрения, сердечно-сосудистой или нервной системой нередко продолжают управлять автомобилем.
  • Медицинские учреждения обязаны сообщать о таких случаях в ГИБДД, но фактический контроль недостаточно эффективен.

Какие меры обсуждаются?

Среди предложений:

  • Регулярные медицинские осмотры начиная с 60–65 лет.
  • Особое внимание к заболеваниям, влияющим на способность управлять транспортом.
  • Персонализированный подход: акцент на реальное состояние здоровья, а не только на возраст.
  • Ограничения по категориям транспорта: например, запрет на управление автобусами или грузовиками для пожилых водителей.

Найти баланс — не запретить, а обезопасить

Введение возрастных ограничений — это не вопрос ущемления прав, а вопрос повышения безопасности. Задача — позволить водить только тем, кто в состоянии сделать это безопасно для себя и окружающих.

Что дальше?

Решение требует:

  • Общественного обсуждения
  • Экспертной оценки
  • Законодательных изменений

И, самое важное — уважения к пожилым людям, чьи интересы должны учитываться наравне с требованиями безопасности.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

Таинственный золотой шар найден на глубине у берегов Аляски

Интересное в Казани

2 часа назад

Как не стать врагами на всю жизнь: юрист из Казани дал советы по оформлению и вступлению в наследство

стиральная машина плесень избавиться

Не у нас

день назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Интересное в Казани

2 дня назад

Альфа-Банк создаёт Альфа-Будущее — платформу для развития студентов и университетов по всей стране

прайс лист муж на час в Москве

Новости Казани

день назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Не у нас

день назад

Медиевист Кессель нашел утерянный фрагмент 1750-летней Библии

Не у нас

день назад

Иммунолог рассказала, грозит ли России эпидемия холеры из-за завозного случая

Новости Татарстана

20 часов назад

В Татарстане ожидаются сильный ветер, гололедица и заморозки

Не у нас

день назад

Эксперты объяснили, почему смартфоны теряют заряд даже с выключенным экраном
Лонгриды
2 дня назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Рынок аренды загородных домов и дач в Казани ак...

Не у нас

час назад

Вице-спикер Даванков продолжит конфликт с Мизулиной после майских праздников

Интересное в Казани

4 часа назад

Страх воды: специалист раскрыла секреты безопасного грудничкового плавания, о которых не расскажут в соцсетях

Не у нас

час назад

Песков прокомментировал заявления Зеленского о боях под Курском

Не у нас

час назад

Военкор Котенок: ВС РФ закрепились на правом берегу Днепра в Херсонской области
Татарстан занял 28-е место в рейтинге платёжной...
Новости Татарстана
4 часа назад

Татарстан занял 28-е место в рейтинге платёжной дисциплины бизнеса

Не у нас

час назад

В Тихом океане нашли загадочное строение «Великая белая стена»:

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстанцы требуют взыскать долг с «Волгадорстрой» за строительство трассы М12

Новости Казани

2 часа назад

В Казани в День Победы состоится шествие «Бессмертного полка»
Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить де...
Гид по скидкам Казани
7 дней назад

Скучные вечеринки — мимо: где и как отметить день рождения в Казани, чтобы было вау