В ГАИ поставили точку в вопросе: до какого возраста разрешат водить машину - пенсионерам рассказали о действующих ограничениях
zr.ru
Тема возрастных ограничений для водителей в России становится всё более обсуждаемой, хотя на данный момент закон лишать прав по возрасту не разрешает.
Почему это важно: опыт против возрастных изменений
Нужно учитывать два ключевых фактора:
Опыт: Водители с большим стажем обычно лучше оценивают дорожную обстановку, заранее видят возможные риски и в целом ведут себя аккуратнее на дороге.
Возрастные изменения: С годами ухудшается зрение, слух, реакция становится медленнее, могут возникать проблемы с координацией — всё это увеличивает вероятность аварий.
Что показывает статистика и как делают в других странах
Мировая практика разная:
В Саудовской Аравии права аннулируются автоматически после достижения 75 лет.
В Турции, ОАЭ и на Филиппинах пожилые водители проходят регулярные медосмотры для подтверждения своей способности управлять автомобилем.
Как обстоят дела в России
Сегодня состояние здоровья водителей в России проверяют при замене водительских прав. Однако эффективность таких осмотров вызывает сомнения.
Кроме того, медицинские учреждения обязаны сообщать в ГИБДД, если у пациента выявлены болезни, которые могут быть опасны на дороге: это заболевания сердца, нервной системы, органов зрения, опорно-двигательного аппарата, психические или эндокринные расстройства.
Что можно изменить
Одно из возможных решений — ввести обязательные регулярные медицинские осмотры для пожилых водителей. Периодичность таких проверок можно установить в зависимости от возраста. Это поможет сделать дороги безопаснее для всех участников движения, пишет источник.
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