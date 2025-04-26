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В ГАИ поставили точку в вопросе: до какого возраста разрешат водить машину - пенсионерам рассказали о действующих ограничениях

Тема возрастных ограничений для водителей в Рос...

zr.ru

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Тема возрастных ограничений для водителей в России становится всё более обсуждаемой, хотя на данный момент закон лишать прав по возрасту не разрешает.

Почему это важно: опыт против возрастных изменений

Нужно учитывать два ключевых фактора:

  • Опыт: Водители с большим стажем обычно лучше оценивают дорожную обстановку, заранее видят возможные риски и в целом ведут себя аккуратнее на дороге.

  • Возрастные изменения: С годами ухудшается зрение, слух, реакция становится медленнее, могут возникать проблемы с координацией — всё это увеличивает вероятность аварий.

Что показывает статистика и как делают в других странах

Мировая практика разная:

  • В Саудовской Аравии права аннулируются автоматически после достижения 75 лет.

  • В Турции, ОАЭ и на Филиппинах пожилые водители проходят регулярные медосмотры для подтверждения своей способности управлять автомобилем.

Как обстоят дела в России

Сегодня состояние здоровья водителей в России проверяют при замене водительских прав. Однако эффективность таких осмотров вызывает сомнения.

Кроме того, медицинские учреждения обязаны сообщать в ГИБДД, если у пациента выявлены болезни, которые могут быть опасны на дороге: это заболевания сердца, нервной системы, органов зрения, опорно-двигательного аппарата, психические или эндокринные расстройства.

Что можно изменить

Одно из возможных решений — ввести обязательные регулярные медицинские осмотры для пожилых водителей. Периодичность таких проверок можно установить в зависимости от возраста. Это поможет сделать дороги безопаснее для всех участников движения, пишет источник.

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