В ГАИ поставили точку в вопросе: до какого возраста можно садиться за руль - пенсионерам рассказали о действующих ограничениях

Тема возрастных ограничений для водителей становится всё более обсуждаемой. Пока российские законы не предусматривают лишение прав только из-за возраста, но вопрос о безопасности на дорогах требует особого внимания.

Почему это важно?

С возрастом меняется состояние здоровья человека. И хотя опытные водители лучше предугадывают опасные ситуации и реже нарушают правила, возрастные изменения могут повлиять на безопасность:

Зрение и слух ухудшаются;

Реакция замедляется;

Координация движений становится менее чёткой.

Эти факторы могут увеличить риск аварий, несмотря на большой стаж вождения.

Как решают проблему в других странах?

Мировая практика показывает разные подходы:

В Саудовской Аравии права автоматически аннулируют после 75 лет;

В Турции, ОАЭ и на Филиппинах пожилые водители проходят регулярные медосмотры для подтверждения пригодности к управлению автомобилем.

Что происходит в России?

Сегодня в России проверку здоровья водителей проводят при замене водительских прав. Однако многие эксперты считают, что текущие требования не всегда позволяют вовремя выявить опасные для дорожной безопасности заболевания.

Медицинские учреждения обязаны сообщать в ГИБДД, если у пациента обнаруживают серьёзные болезни: сердечно-сосудистые, психические, нарушения зрения, нервной системы или опорно-двигательного аппарата.

Какие меры могут помочь?

Одним из возможных решений могло бы стать введение обязательных регулярных медосмотров для водителей старшего возраста. Частоту проверок можно установить в зависимости от возраста, чтобы сохранить баланс между опытом и безопасностью на дорогах, пишет источник.