Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В ГАИ поставили точку в вопросе: до какого возраста можно садиться за руль - пенсионерам рассказали о действующих ограничениях

Тема возрастных ограничений для водителей стано...

drive2.ru4

Подписаться на Дзен.канал

Тема возрастных ограничений для водителей становится всё более обсуждаемой. Пока российские законы не предусматривают лишение прав только из-за возраста, но вопрос о безопасности на дорогах требует особого внимания.

Почему это важно?

С возрастом меняется состояние здоровья человека. И хотя опытные водители лучше предугадывают опасные ситуации и реже нарушают правила, возрастные изменения могут повлиять на безопасность:

  • Зрение и слух ухудшаются;

  • Реакция замедляется;

  • Координация движений становится менее чёткой.

Эти факторы могут увеличить риск аварий, несмотря на большой стаж вождения.

Как решают проблему в других странах?

Мировая практика показывает разные подходы:

  • В Саудовской Аравии права автоматически аннулируют после 75 лет;

  • В Турции, ОАЭ и на Филиппинах пожилые водители проходят регулярные медосмотры для подтверждения пригодности к управлению автомобилем.

Что происходит в России?

Сегодня в России проверку здоровья водителей проводят при замене водительских прав. Однако многие эксперты считают, что текущие требования не всегда позволяют вовремя выявить опасные для дорожной безопасности заболевания.

Медицинские учреждения обязаны сообщать в ГИБДД, если у пациента обнаруживают серьёзные болезни: сердечно-сосудистые, психические, нарушения зрения, нервной системы или опорно-двигательного аппарата.

Какие меры могут помочь?

Одним из возможных решений могло бы стать введение обязательных регулярных медосмотров для водителей старшего возраста. Частоту проверок можно установить в зависимости от возраста, чтобы сохранить баланс между опытом и безопасностью на дорогах, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Рынок аренды частных домов в Казани: что предлагают за ваш бюджет?

Интересное в Казани

день назад

Когда врачи бежали на рынок, она спасала медицину: рассказываем о человеке-легенде и феномене казанской клиники

служба от тараканов москва

Не у нас

4 часа назад

Ученые объяснили, почему Хиросима восстановилась, а Чернобыль — нет

Не у нас

день назад

Ученые назвали 5 стран, которые переживут ядерную войну

ремонт гидравлического домкрата в Нижнем Новгороде

Не у нас

день назад

Ученым реконструировали голос 5800-летней мумии, найденной в Альпах

Новости Казани

16 часов назад

Казанский транспорт получил антипремию "Тяжело с татарским"

Новости Казани

день назад

В Казани 27 апреля откроются весенние сельскохозяйственные ярмарки

Новости Казани

день назад

VK Fest впервые пройдет в Казани: названа площадка и первые артисты
Новости Татарстана
день назад

Минфин РФ может списать 44,5 миллиарда рублей госдолга Татарстана

Татарстан может избавиться от значительной част...

Новости Казани

2 часа назад

На субботнике в Казани нашли пятитысячную купюру и плавник от серфборда

Интересное в Казани

день назад

Невидимая часть игры: как устроены квесты изнутри

Не у нас

3 часа назад

Министр культуры РТ подарит билеты за идеи по борьбе с очередями в театре им. Камала

Новости Казани

3 часа назад

В парке Победы Казани появится аллея Памяти героев СВО
В Татарстане отреставрировали два здания, связа...
Новости Татарстана
2 часа назад

В Татарстане отреставрировали два здания, связанных с Габдуллой Тукаем

Не у нас

4 часа назад

Верховный суд разъяснил, когда можно освободиться от уплаты алиментов

Не у нас

4 часа назад

Ученые назвали простую привычку, которая продлевает жизнь

Новости Казани

4 часа назад

«Рубин» сыграет с «Факелом» в Казани в 26-м туре РПЛ
Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Каз...
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Новая квартира от 3,8 млн: куда переехать в Казани