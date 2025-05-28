В ГАИ обозначили жирную точку: вот до какого возраста можно водить авто — пенсионерам сказали о действующих ограничениях

Возраст за рулём: кто действительно опаснее — молодёжь или пожилые водители?

Дискуссии вокруг того, кто более опасен на дороге — молодые водители или пенсионеры, не утихают. В России получить водительские права можно и после 70 лет, при этом автолюбители старше 60 обязаны регулярно проходить медосмотры. Но действительно ли возраст определяет уровень опасности?

Проблема не в цифрах в паспорте, а в ответственности и трезвой оценке своих возможностей. 18-летний новичок, который переоценивает навыки, и 75-летний водитель, игнорирующий возрастные ограничения — оба создают риски на дороге.

Важнее всего — умение честно оценивать своё состояние: усталость, зрение и общее здоровье. Мудрость и внимательность — ключ к безопасности. Хороший водитель не тот, кто гонит быстрее всех, а тот, кто вовремя остановится и уважает других участников движения.