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В ГАИ обозначили жирную точку: вот до какого возраста можно водить авто — пенсионерам сказали о действующих ограничениях

Кто опаснее на дороге — молодые водители или по...

nastroenie.tv

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Возраст за рулём: кто действительно опаснее — молодёжь или пожилые водители?

Дискуссии вокруг того, кто более опасен на дороге — молодые водители или пенсионеры, не утихают. В России получить водительские права можно и после 70 лет, при этом автолюбители старше 60 обязаны регулярно проходить медосмотры. Но действительно ли возраст определяет уровень опасности?

Проблема не в цифрах в паспорте, а в ответственности и трезвой оценке своих возможностей. 18-летний новичок, который переоценивает навыки, и 75-летний водитель, игнорирующий возрастные ограничения — оба создают риски на дороге.

Важнее всего — умение честно оценивать своё состояние: усталость, зрение и общее здоровье. Мудрость и внимательность — ключ к безопасности. Хороший водитель не тот, кто гонит быстрее всех, а тот, кто вовремя остановится и уважает других участников движения.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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