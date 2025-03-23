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В ГАИ объявили, что надо сделать водителям после замены прав, чтобы не попасть под штраф

После перехода к системе, при которой водительс...

storeiting.ru

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После перехода к системе, при которой водительские права в России больше не продлеваются автоматически, автомобилисты теперь должны самостоятельно следить за сроком действия своих документов. Об этом сообщил представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru. Чтобы избежать проблем, водителям важно учитывать несколько ключевых моментов.

Процедура замены прав:

Для получения нового водительского удостоверения, которое будет действовать десять лет, необходимо подготовить паспорт, старое водительское удостоверение и медицинскую справку формы N003-в/у. Заявку можно удобно подать через портал "Госуслуги", где также можно оплатить госпошлину онлайн и выбрать удобное время для визита в ГИБДД.

Штрафы за просроченные права:

Если водитель управляет автомобилем с просроченными правами, ему грозит штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Инспектор ДПС имеет право выписать штраф в последний день действия прав.

Замените права вовремя — не будет проблем:

Рекомендуется позаботиться о замене прав заранее, минимум за месяц до истечения их срока. Это даст время спокойно пройти медицинский осмотр и спланировать визит в ГИБДД. Новые права будут выданы в день подачи заявления, но с новой серией и номером. После получения нового удостоверения нужно выполнить несколько важных шагов, пишет источник.

После получения новых прав:

  • Обновите данные в страховой компании: Это сохранит ваш коэффициент бонус-малус (КБМ), который снижает стоимость страховки. В противном случае, если КБМ будет сброшен, стоимость полиса возрастет. За отсутствие актуальных данных в полисе ОСАГО предусмотрен штраф в 800 рублей (статья 12.37 КоАП РФ).

  • Актуализируйте информацию в договоре страхования: Это поможет избежать задержек при получении страховых выплат.

  • Обновите данные в сервисах: Убедитесь, что ваши данные актуальны в сервисах, где требуется информация о водительских правах, например, в каршеринговых платформах, чтобы избежать блокировки доступа к услугам.

Таким образом, своевременная замена водительских прав не только поможет избежать штрафов, но и обеспечит бесперебойное использование различных сервисов.

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