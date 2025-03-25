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В ГАИ объяснили, что надо сделать водителям после замены прав, чтобы не попасть под штраф

В России вступили в силу новые требования к про...

arh.mk.ru

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После периода автоматического продления водительских прав, введенного из-за пандемии, в России вступили в силу новые требования к процессу обновления водительских удостоверений.

Теперь водителям необходимо самостоятельно следить за сроком действия своих прав и вовремя инициировать процесс их обновления.

Как обновить водительские права?

Для того чтобы получить новое водительское удостоверение, действующее на следующие десять лет, автомобилистам необходимо подготовить несколько документов:

  • Паспорт;
  • Старое водительское удостоверение;
  • Медицинская справка формы N003-в/у.

Оформление через Госуслуги

Рекомендуется подавать заявку на получение новых прав через портал «Госуслуги», что позволяет оплатить госпошлину онлайн и выбрать удобное время для визита в отделение ГИБДД. Такой способ упрощает процесс, сокращая время на оформление.

Штрафы за управление транспортным средством с просроченными правами

Важно помнить, что управление автомобилем с просроченным водительским удостоверением может привести к штрафам от 5 000 до 15 000 рублей. Инспекторы ДПС имеют право выписать постановление даже в последний день действия ваших прав, поэтому следует следить за сроками их действия.

Когда начинать процесс обновления прав?

Чтобы избежать неприятных ситуаций, рекомендуется начинать процесс замены прав минимум за месяц до истечения их срока действия. Это даст вам достаточно времени для прохождения медосмотра и визита в ГИБДД. Новые права обычно выдаются в день обращения, но они будут иметь новый серийный номер.

Что делать после получения новых прав?

Обновление информации в страховых компаниях. После получения новых прав важно обновить данные в вашей страховой компании, чтобы сохранить коэффициент бонус-малус (КБМ), что может снизить стоимость ОСАГО. Несоответствие данных может привести к штрафу в размере 800 рублей по статье 12.37 КоАП РФ.

Актуализация данных в сервисах. Обновите свои данные в каршеринговых и других сервисах, чтобы избежать проблем с доступом к услугам.

Эти изменения подчеркивают важность ответственного отношения к своим водительским удостоверениям и необходимости вовремя реагировать на изменения в законодательстве, чтобы избежать штрафов и других правовых последствий.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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