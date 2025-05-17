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В ГАИ наконец поставили жирную точку: до какого возраста разрешено водить машину - пенсионерам назвали действующие ограничения

В России пожилой возраст сам по себе не мешает ...

zr.ru

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В России пожилой возраст сам по себе не мешает управлять автомобилем. Пока человек чувствует себя хорошо и способен безопасно водить, он имеет полное право находиться за рулём — независимо от того, сколько ему лет.

В действующем законодательстве нет нормы, которая бы автоматически лишала водителя прав по достижении определённого возраста. Главное условие — пройти медкомиссию и подтвердить, что здоровье позволяет управлять транспортом.

С возрастом, конечно, происходят изменения: зрение может ухудшиться, реакция становится медленнее, появляются хронические болезни. Это может повлиять на безопасность вождения. Однако важен не возраст, а состояние здоровья — именно его оценивают на медицинских осмотрах, которые обязательны при получении или замене прав.

Для водителей старше 60 лет срок действия водительских прав составляет 5 лет — после этого требуется пройти медицинскую проверку заново. Это связано с тем, что в пожилом возрасте риск заболеваний, влияющих на управление автомобилем, выше.

Медицинское состояние — ключевой фактор, влияющий на возможность вождения. Если у пожилого водителя нет противопоказаний, он может продолжать ездить. При этом важно следить за самочувствием, особенно если принимаются препараты, влияющие на внимание и реакцию. В таких случаях лучше временно отказаться от поездок.

Также возраст не мешает обучаться вождению. Учиться в автошколе можно с 16 лет, а сдавать на права — с 18. Но и в 60, 70 или даже 80 лет человек вполне может пройти обучение, сдать экзамены и получить водительское удостоверение, если пройдёт медкомиссию.

В итоге всё сводится к одному — здоровье и ответственность важнее возраста. Регулярные медосмотры и трезвая оценка своего состояния помогают оставаться уверенным водителем в любом возрасте, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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