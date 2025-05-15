В ГАИ наконец поставили жирную точку: до какого возраста можно водить машину - пенсионерам назвали действующие ограничения
onetwotrip.com
В России не существует возрастного ограничения на владение водительским удостоверением.
Даже в 80 лет можно водить машину, если позволяет здоровье. Закон не устанавливает автоматического запрета по возрасту.
Что имеет значение — это медицинская пригодность
Главное условие: водитель должен соответствовать медицинским требованиям. Это проверяется при:
- получении или замене водительских прав;
- прохождении обязательной медкомиссии;
- направлении на внеплановый осмотр по требованию ГИБДД.
Что меняется после 60 лет
С возрастом правила становятся строже:
- Водительские права выдаются сроком на 5 лет;
- После этого требуется повторное медицинское освидетельствование;
- Осмотр включает проверку зрения, давления, хронических заболеваний.
Когда за руль лучше не садиться
Даже если права действуют, следует воздержаться от вождения при:
- приёме сильнодействующих лекарств (успокоительных, снотворных);
- обострении хронических заболеваний;
- ухудшении реакции, зрения, координации.
Ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих — главный критерий.
Можно ли учиться в автошколе в 70 лет?
Да. Обучение в автошколе и сдача экзаменов доступны в любом возрасте, если пройдена медицинская комиссия. Никаких возрастных ограничений для начинающих водителей в законе нет.
Вывод: здоровье — важнее возраста
Возраст сам по себе не ограничивает право на вождение. Важно регулярно проходить медосмотр и трезво оценивать своё состояние. Ответственный подход — залог безопасного вождения на любом этапе жизни, сообщает usolie.
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