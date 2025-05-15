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В ГАИ наконец поставили жирную точку: до какого возраста можно водить машину - пенсионерам назвали действующие ограничения

Возраст не мешает водить автомобиль — главное, ...

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В России не существует возрастного ограничения на владение водительским удостоверением.

Даже в 80 лет можно водить машину, если позволяет здоровье. Закон не устанавливает автоматического запрета по возрасту.

Что имеет значение — это медицинская пригодность

Главное условие: водитель должен соответствовать медицинским требованиям. Это проверяется при:

  • получении или замене водительских прав;
  • прохождении обязательной медкомиссии;
  • направлении на внеплановый осмотр по требованию ГИБДД.

Что меняется после 60 лет

С возрастом правила становятся строже:

  • Водительские права выдаются сроком на 5 лет;
  • После этого требуется повторное медицинское освидетельствование;
  • Осмотр включает проверку зрения, давления, хронических заболеваний.

Когда за руль лучше не садиться

Даже если права действуют, следует воздержаться от вождения при:

  • приёме сильнодействующих лекарств (успокоительных, снотворных);
  • обострении хронических заболеваний;
  • ухудшении реакции, зрения, координации.

Ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих — главный критерий.

Можно ли учиться в автошколе в 70 лет?

Да. Обучение в автошколе и сдача экзаменов доступны в любом возрасте, если пройдена медицинская комиссия. Никаких возрастных ограничений для начинающих водителей в законе нет.

Вывод: здоровье — важнее возраста

Возраст сам по себе не ограничивает право на вождение. Важно регулярно проходить медосмотр и трезво оценивать своё состояние. Ответственный подход — залог безопасного вождения на любом этапе жизни, сообщает usolie.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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