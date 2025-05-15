В ГАИ наконец поставили жирную точку: до какого возраста можно водить машину - пенсионерам назвали действующие ограничения

В России не существует возрастного ограничения на владение водительским удостоверением.

Даже в 80 лет можно водить машину, если позволяет здоровье. Закон не устанавливает автоматического запрета по возрасту.

Что имеет значение — это медицинская пригодность

Главное условие: водитель должен соответствовать медицинским требованиям. Это проверяется при:

получении или замене водительских прав;

прохождении обязательной медкомиссии;

направлении на внеплановый осмотр по требованию ГИБДД.

Что меняется после 60 лет

С возрастом правила становятся строже:

Водительские права выдаются сроком на 5 лет;

После этого требуется повторное медицинское освидетельствование;

Осмотр включает проверку зрения, давления, хронических заболеваний.

Когда за руль лучше не садиться

Даже если права действуют, следует воздержаться от вождения при:

приёме сильнодействующих лекарств (успокоительных, снотворных);

обострении хронических заболеваний;

ухудшении реакции, зрения, координации.

Ответственность за свою безопасность и безопасность окружающих — главный критерий.

Можно ли учиться в автошколе в 70 лет?

Да. Обучение в автошколе и сдача экзаменов доступны в любом возрасте, если пройдена медицинская комиссия. Никаких возрастных ограничений для начинающих водителей в законе нет.

Вывод: здоровье — важнее возраста

Возраст сам по себе не ограничивает право на вождение. Важно регулярно проходить медосмотр и трезво оценивать своё состояние. Ответственный подход — залог безопасного вождения на любом этапе жизни, сообщает usolie.