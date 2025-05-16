В ГАИ наконец поставили окончательно точку: до какого возраста можно водить машину - пенсионерам назвали действующие ограничения
rg.ru
В России нет возрастного порога, по достижении которого человек обязан отказаться от водительских прав.
Даже в 70 или 80 лет можно спокойно управлять автомобилем, если позволяет здоровье и пройдена медицинская комиссия.
Что говорит закон: возраст не имеет значения
Российское законодательство не устанавливает верхнего возрастного ограничения для водителей. Ключевое условие — медицинская пригодность. Вождение автомобиля разрешено:
- при наличии действующего водительского удостоверения
- при успешном прохождении медицинского освидетельствования
- при отсутствии серьёзных противопоказаний
Как проверяется пригодность
Медицинская комиссия обязательна:
- при получении или замене прав
- после 60 лет — каждые 5 лет
- при направлении на внеплановый осмотр по инициативе ГИБДД
Врач оценивает зрение, давление, наличие хронических заболеваний и общее состояние здоровья.
Когда пожилому водителю стоит отказаться от руля
Даже с действующими правами некоторые состояния могут сделать вождение опасным. Речь идёт о:
- приёме сильнодействующих препаратов (успокоительные, снотворные)
- обострении болезней сердца, суставов, нервной системы
- ухудшении зрения, слуха, реакции или координации
Ответственность за себя и других — главный фактор, который должен учитываться при решении сесть за руль.
Можно ли пойти в автошколу после 70?
Да. Возраст не является препятствием для обучения в автошколе и сдачи экзамена на права. Главное — пройти медкомиссию и быть признанным годным к вождению.
Вывод: главное — здоровье, а не возраст
Возраст не отменяет право на вождение. Регулярные медосмотры, трезвая самооценка и осознанность — залог безопасной езды в любом возрасте. Закон доверяет пожилым водителям, но требует от них ответственности.
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