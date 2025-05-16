В ГАИ наконец поставили окончательно точку: до какого возраста можно водить машину - пенсионерам назвали действующие ограничения

В России нет возрастного порога, по достижении которого человек обязан отказаться от водительских прав.

Даже в 70 или 80 лет можно спокойно управлять автомобилем, если позволяет здоровье и пройдена медицинская комиссия.

Что говорит закон: возраст не имеет значения

Российское законодательство не устанавливает верхнего возрастного ограничения для водителей. Ключевое условие — медицинская пригодность. Вождение автомобиля разрешено:

при наличии действующего водительского удостоверения

при успешном прохождении медицинского освидетельствования

при отсутствии серьёзных противопоказаний

Как проверяется пригодность

Медицинская комиссия обязательна:

при получении или замене прав

после 60 лет — каждые 5 лет

при направлении на внеплановый осмотр по инициативе ГИБДД

Врач оценивает зрение, давление, наличие хронических заболеваний и общее состояние здоровья.

Когда пожилому водителю стоит отказаться от руля

Даже с действующими правами некоторые состояния могут сделать вождение опасным. Речь идёт о:

приёме сильнодействующих препаратов (успокоительные, снотворные)

обострении болезней сердца, суставов, нервной системы

ухудшении зрения, слуха, реакции или координации

Ответственность за себя и других — главный фактор, который должен учитываться при решении сесть за руль.

Можно ли пойти в автошколу после 70?

Да. Возраст не является препятствием для обучения в автошколе и сдачи экзамена на права. Главное — пройти медкомиссию и быть признанным годным к вождению.

Вывод: главное — здоровье, а не возраст

Возраст не отменяет право на вождение. Регулярные медосмотры, трезвая самооценка и осознанность — залог безопасной езды в любом возрасте. Закон доверяет пожилым водителям, но требует от них ответственности.