В ГАИ наконец определили жирную точку: до какого возраста можно водить машину - пенсионерам назвали действующие ограничения

В России возраст сам по себе не мешает управлять автомобилем. Пока здоровье позволяет, человек может сидеть за рулём — даже если ему за 70 или 80 лет. Главное условие — быть медицински пригодным к вождению.

Что говорит закон?

В российском законодательстве нет ограничения по возрасту для водителей.

Пожилой человек может водить, если прошёл медосмотр и получил справку, подтверждающую его способность управлять машиной.

В чём особенности для водителей старше 60 лет?

Водительское удостоверение действует 5 лет , затем нужно снова проходить медкомиссию.

Это связано с риском возрастных заболеваний: ухудшения зрения, слуха, реакции и т. д.

Когда медосмотр обязателен?

При оформлении или замене прав ;

По требованию ГИБДД ;

После 60 лет — регулярно.

Можно ли учиться в автошколе в зрелом возрасте?

Да! Водить можно научиться в любом возрасте — главное, пройти медкомиссию. Права выдают с 18 лет, но нет препятствий, если человек решит сесть за руль впервые в 60 или позже.

На что обратить внимание?