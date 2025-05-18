В ГАИ наконец определили жирную точку: до какого возраста можно водить машину - пенсионерам назвали действующие ограничения
drive2.ru
В России возраст сам по себе не мешает управлять автомобилем. Пока здоровье позволяет, человек может сидеть за рулём — даже если ему за 70 или 80 лет. Главное условие — быть медицински пригодным к вождению.
Что говорит закон?
В российском законодательстве нет ограничения по возрасту для водителей.
Пожилой человек может водить, если прошёл медосмотр и получил справку, подтверждающую его способность управлять машиной.
В чём особенности для водителей старше 60 лет?
Водительское удостоверение действует 5 лет, затем нужно снова проходить медкомиссию.
Это связано с риском возрастных заболеваний: ухудшения зрения, слуха, реакции и т. д.
Когда медосмотр обязателен?
При оформлении или замене прав;
По требованию ГИБДД;
После 60 лет — регулярно.
Можно ли учиться в автошколе в зрелом возрасте?
Да! Водить можно научиться в любом возрасте — главное, пройти медкомиссию. Права выдают с 18 лет, но нет препятствий, если человек решит сесть за руль впервые в 60 или позже.
На что обратить внимание?
Следите за самочувствием;
Учитывайте побочные эффекты лекарств — если они влияют на реакцию, лучше временно отказаться от поездок;
Не игнорируйте симптомы усталости или головокружения за рулём, пишет источник.
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец