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В ГАИ наконец определили жирную точку: до какого возраста можно водить машину - пенсионерам назвали действующие ограничения

В России возраст сам по себе не мешает управлят...

drive2.ru

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В России возраст сам по себе не мешает управлять автомобилем. Пока здоровье позволяет, человек может сидеть за рулём — даже если ему за 70 или 80 лет. Главное условие — быть медицински пригодным к вождению.

Что говорит закон?

  • В российском законодательстве нет ограничения по возрасту для водителей.

  • Пожилой человек может водить, если прошёл медосмотр и получил справку, подтверждающую его способность управлять машиной.

В чём особенности для водителей старше 60 лет?

  • Водительское удостоверение действует 5 лет, затем нужно снова проходить медкомиссию.

  • Это связано с риском возрастных заболеваний: ухудшения зрения, слуха, реакции и т. д.

Когда медосмотр обязателен?

  • При оформлении или замене прав;

  • По требованию ГИБДД;

  • После 60 лет — регулярно.

Можно ли учиться в автошколе в зрелом возрасте?

Да! Водить можно научиться в любом возрасте — главное, пройти медкомиссию. Права выдают с 18 лет, но нет препятствий, если человек решит сесть за руль впервые в 60 или позже.

На что обратить внимание?

  • Следите за самочувствием;

  • Учитывайте побочные эффекты лекарств — если они влияют на реакцию, лучше временно отказаться от поездок;

  • Не игнорируйте симптомы усталости или головокружения за рулём, пишет источник.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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