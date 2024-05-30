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В Европе отказались, а россияне все еще едят: этот вкусный овощ уничтожит ваши почки

Один из продуктов, популярных в российской кухне, оказался од шквалом критики на территории Европейского Союза.

Дмитрий Павлов

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Один из продуктов, популярных в российской кухне, оказался од шквалом критики на территории Европейского Союза.

Этим продуктом оказался ревень. Но что же такого в нм, что европейцы решительно отказываются от его употребления? И чего о ревене не знаем мы?

В Российской кулинарии популярен ревень, который в Европе стал объектом упреков из-за возможной вредности для здоровья. В странах Европы растет обеспокоенность высоким содержанием щавелевой кислоты в этом овоще, что может негативно повлиять на организм. Ревень, хоть и не так широко используемый в европейской кулинарии, все еще пользуется популярностью в России. Эта кислота имеет свойство накапливаться в организме, что может вызвать образование камней в почках и проблемы с мочевыделительной системой, сообщает PROGORODNN.

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