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В электромонтеры по маминым стопам

Электромонтер-женщина. «Редкость», - скажете вы...

Фото: пресс-служба АО "Транснефть"

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Электромонтер-женщина. «Редкость», - скажете вы. «Преемственность», - ответит Лениза Лабутина. Стабильное электроснабжение нефтеперекачивающей станции «Калейкино» хрупкая блондинка, мама трех сыновей поддерживает уже более 23 лет.

На своем месте

Родители Ленизы Дмитриевны - представители нефтяных профессий: отец трудился оператором буровой, мать – электромонтером. В семье рабочих специальностей крепло и решение Ленизы пойти по стопам мамы. Трудолюбию научилась у родителей, профессиональные знания и навыки получила в профессиональном колледже. Первым и единственным местом работы Ленизы Дмитриевны остается НПС «Калейкино» - крупнейшая в «Транснефть – Прикамье» нефтеперекачивающая станция недалеко от Альметьевска в Республике Татарстан.

«Работаю на подстанции «Северо-Западная», которая обеспечивает энергоснабжение всей НПС. Отвечаю за контроль режимов работы электрооборудования, взаимодействие со сторонними энергоснабжающими организациями, осмотры и оперативные переключения, допуск персонала к работам», - перечисляет Лениза Дмитриевна.

Сложное – это большой объем электрооборудования, знание всех принципов его работы и схем подключения, умение быстро принять правильное решение и сохранить бесперебойное питание крупного и крайне важного объекта в случае отказа оборудования. Любимое – постоянные новшества в высокотехнологичном производстве, непрерывное познание нового, коллеги, с которыми можно справиться с любой задачей.

«Родное предприятие предоставляет мне комфортные и безопасные условия труда, своевременную зарплату, достойный соцпакет и дружный коллектив. За это я ценю, люблю свою работу и, несмотря на регулярные предложения о новом месте, остаюсь на прежнем», - говорит электромонтер.

Счастливы вместе

При сменном графике Ленизе Дмитриевне удается многое: быть мамой, женой и хозяйкой. Супруг тоже работает на станции. В семье Лабутиных воспитание сыновей и домашние хлопоты делятся поровну.

«Заменить перегоревшую лампочку. Это самое сложное, что приходилось мне делать по дому, несмотря на профессию», - признается Лениза Дмитриевна.

Старший сын учится в университете, осваивает прикладную математику и информатику. Мечтает стать успешным человеком, найти любимую работу и создать семью. Младшие сыновья-школьники учатся, общаются со сверстниками, живут детскими планами и увлечениями.


Фото: личный архив

«Мечтаю о том, чтобы все у них в жизни сложилось, об их благополучном будущем. Еще мечтаю о своем доме с участком и чаще путешествовать», - говорит многодетная мама.

Женщине важно реализовать себя в семье, карьере, обществе, творчестве, спорте. Успешная карьера служит источником дохода, статусом в обществе, помогает реализовывать жизненные планы и достигать целей. Именно в этом для Ленизы Лабутиной заключается женское счастье, и она уверенно может назвать себя счастливой.

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