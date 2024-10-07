В Екатеринбурге 13-летняя девочка выросла почти два метра ростом

В Екатеринбурге, куда недавно переехала семья Дальке из Верхней Пышмы, живет необычная девочка. Диана Дальке, которой всего 11 лет, уже установила национальный рекорд благодаря своему росту, который составляет впечатляющие 198 сантиметров. Это делает её самой высокой девочкой в России.

Её необычная высота была впервые зафиксирована два года назад, когда она достигла отметки в 189,7 см и попала в Книгу рекордов России. С тех пор она продолжила расти, и, как предполагают специалисты, этот процесс ещё не завершен.

Переезд в Екатеринбург был обусловлен желанием обеспечить Диане лучшие условия для её развития и тренировок по волейболу, где её выдающийся рост стал важным преимуществом. Мать Дианы подчеркивает, что, несмотря на внешние отличия от сверстников, девочка чувствует себя комфортно в своём теле и не испытывает стресса по этому поводу.

Семья Дальке надеется, что переезд в областную столицу откроет новые возможности для Дианы, как в спорте, так и в социальной жизни. Они верят, что уникальные физические данные помогут Диане достичь больших успехов в волейболе и принесут ей удовлетворение от занятий любимым видом спорта, пишет abnews.ru.