Новости России
· 16+ · Полина Модестова

В Екатеринбурге 13-летняя девочка выросла почти два метра ростом

В Екатеринбурге, куда недавно переехала семья Д...

anikstroy.ru

Подписаться в Telegram

В Екатеринбурге, куда недавно переехала семья Дальке из Верхней Пышмы, живет необычная девочка. Диана Дальке, которой всего 11 лет, уже установила национальный рекорд благодаря своему росту, который составляет впечатляющие 198 сантиметров. Это делает её самой высокой девочкой в России.

Её необычная высота была впервые зафиксирована два года назад, когда она достигла отметки в 189,7 см и попала в Книгу рекордов России. С тех пор она продолжила расти, и, как предполагают специалисты, этот процесс ещё не завершен.

Переезд в Екатеринбург был обусловлен желанием обеспечить Диане лучшие условия для её развития и тренировок по волейболу, где её выдающийся рост стал важным преимуществом. Мать Дианы подчеркивает, что, несмотря на внешние отличия от сверстников, девочка чувствует себя комфортно в своём теле и не испытывает стресса по этому поводу.

Семья Дальке надеется, что переезд в областную столицу откроет новые возможности для Дианы, как в спорте, так и в социальной жизни. Они верят, что уникальные физические данные помогут Диане достичь больших успехов в волейболе и принесут ей удовлетворение от занятий любимым видом спорта, пишет abnews.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани на проспекте Победы произошло смертельное ДТП

Новости Казани

день назад

В Казани около Арбитражного суда построят 100-метровый ЖК

установка сеток на вентиляцию

Новости Татарстана

день назад

Защитник ХК «Ак Барс» Никита Лямкин высказался о драке с Вячеславом Грецким

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Спецпроект: семья из Казани выбирает между тремя жилыми комплексами

ремонт тнвд сименс в Москве

Новости Казани

12 часов назад

В Казани парни поцарапали чужой Porsche за 6 млн рублей ради фотографий

Новости Казани

день назад

60-летний казанец с паркинсоном пытался изнасиловать 12-летнего ребенка

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 6 октября ожидается +17 градусов

Новости Казани

10 часов назад

В Казани провели реконструкцию подземного перехода у парка имени Горького
Новости Казани
день назад

Власти выделили 9 млрд на продление трассы М12 от Казани

Говорится о возведении обходов Нижнекамска и На...

Новости Татарстана

11 часов назад

УНИКС обыграл «Уралмаш» в Единой лиге ВТБ

Новости Татарстана

13 часов назад

Раис Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с успешным завершением сезона

Новости Казани

14 часов назад

В Казани на сутки отключат воду в некоторых домах Вахитовского района

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане за год оборот розничной торговли увеличился на 10,2%
В Татарстане во время движения загорелась «Лада...
Новости Татарстана
14 часов назад

В Татарстане во время движения загорелась «Лада Веста»

Новости Татарстана

15 часов назад

Главный тренер «Рубина» Рахимов прокомментировал победу своей команды над «Ахматом»

Новости Казани

17 часов назад

В Казани на 52% выполнено благоустройство около нового театра имени Г.Камала

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане сократилось число зарегистрированных браков и разводов
Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье ...
Интересное в Казани
6 дней назад

Непрошенные гости в вашей кровати: какое белье становится рассадником для пылевых клещей и как от них защититься 