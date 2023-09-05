В ЕГЭ внесли изменения: чего ждать школьникам от госэкзамена в 2024 году

Новый учебный год, начавшийся для школьников несколько дней назад, принесет некоторые изменения в процедуру сдачи экзаменов. ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений - представил изменения в структуре КИМов ОГЭ и ЕГЭ. По новым правилам будут сдавать выпускные испытания ученики 9 и 11 классов в 2024 году, а также выпускники прошлых лет.

При сдаче ОГЭ по русскому и литературе добавили четыре новых задания. В ОГЭ по литература уточники, как будут оценивать задания, и максимальный первичный балл изменили с 42 до 37.

В ЕГЭ новшества ждут почти во всех предметах - где-то больше, где-то меньше. Без изменений останутся только математика-база и химия.

Самые большие изменения ждут тех, кто сдает русский, иностранные и литературу. Поменялись, хоть и не столь значимо, задания по профильной математике.

В КИМ по биологии и географии станет меньше заданий.