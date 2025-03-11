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В два раза больше брони: какое направление для отдыха выбирают россияне и почему

В 2025 году число ранних бронирований в Абхазии...

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По данным сервиса «Островок», число ранних бронирований отелей и апартаментов в Абхазии в 2025 году выросло в два раза по сравнению с прошлым годом.

Эксперты отмечают, что россияне стали активнее планировать отдых в регионе.

Наибольший интерес путешественники проявляют к Пицунде, Гудауте и селу Лдзаа. По статистике, 41% бронирований приходится на июль, 32% — на август, а оставшиеся 27% — на июнь.

Специалисты прогнозируют, что туристический поток продолжит расти. Во многом это связано с предстоящим открытием аэропорта в Сухуме и запуском новых электричек из Сочи и Сириуса, которые сделают поездки удобнее.

Ранее «Островок» опубликовал рейтинг лучших отелей Абхазии, составленный на основе отзывов туристов. Среди наиболее популярных — гостевой дом Santorini в Амзаре, отели Arda, Apsuana Rose, Travel, Amran, «Бунгало Коттеджи» в Гагре, а также Leon Beach Hotel, Azanta и «Сулемар» в Новом Афоне. В Пицунде лидируют «Семь гор» и Garuda Boutique Hotel.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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