В два раза больше брони: какое из направлений для отдыха выбирают россияне и почему

Согласно данным бронирования от сервиса «Островок», в 2025 году интерес к отдыху в Абхазии среди российских туристов удвоился по сравнению с предыдущим годом.

Это свидетельствует о растущей популярности региона как туристической дестинации.

Основные направления и статистика

Наибольшая популярность у путешественников — Пицунда, Гудаута и село Лдзаа. Летние месяцы являются пиковыми по бронированиям: 41% приходится на июль, 32% на август, а 27% броней оформляются на июнь.

Факторы роста туристического потока

Ожидается, что туристический поток в Абхазию будет продолжать расти, особенно благодаря предстоящему открытию аэропорта в Сухуме и запуску новых маршрутов электричек из Сочи и Сириуса, что значительно упростит доступ в регион.

Лучшие отели по мнению туристов

«Островок» также опубликовал рейтинг лучших отелей Абхазии, основанный на отзывах посетителей. Среди выделенных мест отдыха — гостевой дом Santorini в Амзаре, отели Arda, Apsuana Rose, Travel, Amran, «Бунгало Коттеджи» в Гагре, Leon Beach Hotel, Azanta и «Сулемар» в Новом Афоне, а также «Семь гор» и Garuda Boutique Hotel в Пицунде.

Растущий интерес к Абхазии как к туристическому направлению подтверждает её привлекательность и доступность для россиян, особенно с улучшением транспортной инфраструктуры. Это делает регион одним из предпочтительных вариантов для отдыха на Черном море.