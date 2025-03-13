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В два раза больше брони: какое из направлений для отдыха выбирают россияне чаще и почему

В 2025 году наблюдается значительный рост интер...

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По данным бронирования туристического сервиса «Островок», в 2025 году интерес российских туристов к Абхазии удвоился по сравнению с предыдущим годом, подтверждая растущую популярность этого направления.

Основные направления и статистика

Среди предпочтительных мест отдыха выделяются Пицунда, Гудаута и село Лдзаа. Пиковыми месяцами для бронирования оказались летние: июль с 41% броней, август с 32% и июнь, на который приходится 27% всех резерваций.

Факторы роста туристического потока

Ожидается, что поток туристов в Абхазию продолжит расти благодаря скорому открытию аэропорта в Сухуме и запуску новых маршрутов электричек из Сочи и Сириуса. Эти улучшения значительно упростят доступ в регион.

Лучшие отели по мнению туристов

Согласно отзывам посетителей, опубликованным сервисом «Островок», среди лучших мест для проживания в Абхазии выделяются гостевой дом Santorini в Амзаре и отели Arda, Apsuana Rose, Travel, Amran и «Бунгало Коттеджи» в Гагре. Также популярны Leon Beach Hotel, Azanta и «Сулемар» в Новом Афоне, а также «Семь гор» и Garuda Boutique Hotel в Пицунде.

Растущий интерес к Абхазии подтверждает её привлекательность как туристическое направление, особенно с учетом улучшения транспортной инфраструктуры, что делает регион одним из предпочтительных вариантов для отдыха на Черном море.

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