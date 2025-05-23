В Домклик оценили доходность долгосрочной и краткосрочной аренды

Лидером по доходности от краткосрочной аренды стал Санкт-Петербург, где посуточная сдача квартиры за год приносит в 2,6 раза больший доход, чем долгосрочная аренда (1,3 млн руб. против 509,7 тыс. руб.). На втором месте расположилась Москва, там посуточная аренда приносит в 2,2 раза выше доход относительно долгосрочной: 1,3 млн руб. против 595,6 тыс. рублей. За Санкт-Петербургом и Москвой идут Калининград (86%) и Казань (79%). В этих городах посуточная аренда позволяет получить практически вдвое больший доход по сравнению с долгосрочной сдачей.

В целом топ городов, где преимущество по доходности у краткосрочной аренды, представлен городами-миллионниками (помимо Санкт-Петербурга, Москвы и Казани) – Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа, Воронеж, Новосибирск, Самара и Нижний Новгород. Кроме того, посуточная аренда предсказуемо прибыльнее в курортных городах Краснодарского края и Ставрополья (Сочи, Пятигорск), или туристических городах (Псков, Сергиев Посад).

В некоторых городах, таких как Геленджик, Сергиев Посад или Нижний Новгород краткосрочная аренда также лидирует, но с меньшим отрывом. Например, в Геленджике доходность от посуточной аренды оценивается в 1,9 млн руб., а от долгосрочной – 1,6 млн руб., то есть разница составляет всего 17%. Это говорит о том, что даже в некоторых туристических локациях долгосрочная аренда остается конкурентной.

Немаловажно отметить, что для краткосрочной аренды локация и состояние квартиры важнее, чем для долгосрочной. Высоким потенциалом спроса и, соответственно, доходности обладают квартиры со свежим ремонтом, расположенные в центральных и туристических (исторических) районах города. В тех же спальных районах Москвы и Петербурга квартиры чаще сдаются уже для долгосрочной аренды.

Долгосрочная аренда как стабильный источник дохода

В промышленных центрах, а также городах с невысоким или крайне нестабильным туристическим спросом долгосрочная аренда демонстрирует более высокую доходность. Например, в Магадане – лидере рейтинга – за год доход от долгосрочной аренды превысил заработок от посуточной в 2,3 раза, или на 132% (618,3 тыс. руб. против 267 тыс. руб.). Аналогичная ситуация наблюдается в Ханты-Мансийске (89%) и Липецке (85%) – городах с низким сезонным спросом на краткосрочную аренду. Там на долгосрочной аренде можно заработать почти в 2 раза больше.

В Абакане, столице Республики Хакасия, аренда на долгий срок выгоднее на 63%, а в Орле и Улан-Удэ – на 53% и 50% соответственно. Следом за ними идут промышленные центры – Курган, Челябинск, Пенза, Волжский, Тамбов, Томск и Киров, в которых доходность от долгосрочной аренды выше, чем от посуточной, в пределах от 15% до 30%.

Наконец, относительно невысокое преимущество долгосрочной аренды над посуточной наблюдается в Твери, Перми (по 10%) и Ульяновске (7%).