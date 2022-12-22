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В ДНР при обстреле гостиницы ранен бывший глава "Роскосмоса", а ныне доброволец Дмитрий Рогозин

В ДНР при обстреле гостиницы ранен бывший глава "Роскосмоса", а ныне доброволец Дмитрий Рогозин

Фото: admin-gorlovka.ru

Экс-гендиректор государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин получил ранение при обстреле гостиницы в Донецке. По данным РИА Новости, сейчас его жизни ничто не угрожает. Сам Рогозин так прокомментировал случившееся в соцсетях.

"Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника", - сообщил Рогозин, добавив, что травмы получили и сопровождающие его лица.

Ранее Рогозин уже попадал под обстрелы ВСУ, передвигаясь ночью на автомобиле на Угледарском направлении, о чем он также информировал в своем Телеграм-канале.

Так же был случай обстрела ВСУ-шниками кафе, где Рогозин праздновал свой день рождения, там кроме Рогозина еще пять человек получили ранения, включая председателя правительства Донецкой Республики Виталия Хоценко. 2 человека скончались.

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