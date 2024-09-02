В День знаний Сбер запустил новый спецпроект для студентов
Сбер поздравляет каждого студента с началом учебного года и предлагаем попасть ему в топ: узнать свои сильные качества для дальнейшего карьерного развития и попасть на билборды родного города.
С 1 по 12 сентября на видеоэкранах 13 городов России буду транслироваться ролики с лучшими стажерами Сбера, которые поздравят студентов с новым учебным годом и предложат попробовать свои силы в прохождении тестов. Самые результативные участники смогут стать новыми героями билбордов.
Чтобы посоревноваться студент должен выбрать город и вуз, в котором учится на странице проекта «Выйди в ТОП со Сбером». Далее у него появится возможность пройти два теста. Когнитивный тест поможет студентам выявить сильные стороны и приоритетные мягкие навыки. По результатам его прохождения каждый пользователь получит промокод со скидкой на все образовательные программы от партнера Сбера — Нетологии.
По результатам прохождения второго теста, направленного на решение логических и математических задач, Сбер пригласит на экскурсии в региональные офисы 20-40 лучших участников, где они увидят изнутри работу сотрудников банка. На месте ребята выполнят ещё ряд заданий, по итогам которых тройка победителей станет героями профессиональной фотосессии. Изображения ребят будут транслироваться в городах России с 13 по 15 сентября: для своих земляков ребята станут молодыми звездами.
Ольга Цуканова, управляющий директор, руководитель Дирекции академических партнерств Сбербанка:
«Ежегодно к нам в Сбер приходят более 1,7 тыс. стажеров и ежегодно мы неизменно восхищаемся их дерзостью, энергией, живостью ума и силой характера. В этом году перед началом нового сезона мы хотим показать наших классных стажеров другим студентам, привлечь тех, кто уверен в своих силах и готов поработать вместе с нами, стать частью большой команды Сбера».
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