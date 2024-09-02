В День знаний Сбер запустил новый спецпроект для студентов

Сбер поздравляет каждого студента с началом учебного года и предлагаем попасть ему в топ: узнать свои сильные качества для дальнейшего карьерного развития и попасть на билборды родного города.

С 1 по 12 сентября на видеоэкранах 13 городов России буду транслироваться ролики с лучшими стажерами Сбера, которые поздравят студентов с новым учебным годом и предложат попробовать свои силы в прохождении тестов. Самые результативные участники смогут стать новыми героями билбордов.

Чтобы посоревноваться студент должен выбрать город и вуз, в котором учится на странице проекта «Выйди в ТОП со Сбером». Далее у него появится возможность пройти два теста. Когнитивный тест поможет студентам выявить сильные стороны и приоритетные мягкие навыки. По результатам его прохождения каждый пользователь получит промокод со скидкой на все образовательные программы от партнера Сбера — Нетологии.

По результатам прохождения второго теста, направленного на решение логических и математических задач, Сбер пригласит на экскурсии в региональные офисы 20-40 лучших участников, где они увидят изнутри работу сотрудников банка. На месте ребята выполнят ещё ряд заданий, по итогам которых тройка победителей станет героями профессиональной фотосессии. Изображения ребят будут транслироваться в городах России с 13 по 15 сентября: для своих земляков ребята станут молодыми звездами.