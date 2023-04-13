В Петербурге 16-летний ученик устроил стрельбу в школе в день оглашения пожизненного приговора "казанскому стрелку"

В день приговора "казанскому стрелку" 16-летний подросток в Петербурге устроил стрельбу в своей школе
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16-летний подросток 13 апреля принес пистолет в школу № 633 в Петербурге. Как сообщает ФАН, учебное заведение расположено в Калининском районе города.
Мальчик открыл стрельбу, предположительно, из пневматического пистолета. Четверо пострадали.
Стрелок задержан. Обстоятельства и мотивы выясняются.
Примечательно, что все случилось в тот же день, когда в Казани вынесли пожизненный приговор "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву, устроившему кровавую бойню в школе № 175 Казани в мае 2021 года.