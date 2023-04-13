В Петербурге 16-летний ученик устроил стрельбу в школе в день оглашения пожизненного приговора "казанскому стрелку"

16-летний подросток 13 апреля принес пистолет в школу № 633 в Петербурге. Как сообщает ФАН, учебное заведение расположено в Калининском районе города.

Мальчик открыл стрельбу, предположительно, из пневматического пистолета. Четверо пострадали.

Стрелок задержан. Обстоятельства и мотивы выясняются.

Примечательно, что все случилось в тот же день, когда в Казани вынесли пожизненный приговор "казанскому стрелку" Ильназу Галявиеву, устроившему кровавую бойню в школе № 175 Казани в мае 2021 года.