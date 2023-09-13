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«В декабре будет климатический ад»: синоптики сказали, как начнется зима

«В декабре будет климатический ад»: синоптики сказали, как начнется зима

Фото: открытые источники

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Метеорологи России предупредили об аномальной зиме в этом году. Как сообщает портал PRIMPRESS, ожидающийся катаклизм может называться "климатическим адом" и он войдет в историю как одна из самых суровых зим.

Аномальные морозы ударят уже в декабре, и этот месяц будет суровым почти повсеместно - океанические течения сменили направление и арктический воздух хлынет в Центральную Россию.

Декабрь москвичей "порадует" температурой в минус 25 градусов. К Новому году будут все 30 градусов мороза, предупредили синоптики. не повезет и жителям Петербурга. До 30 градусов будет на Урале, в Сибири.

Юг России тоже будет мерзнуть - ожидает до - 10 градусов, что для Ставрополья, Краснодара и Крыма - жуткий холод.

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