В Челябинске убит рэпер Трикопюшон, друг погибшего ранее Энди Картрайта

На этой неделе, 16 октября, произошла страшная трагедия. В Челябинке был убит рэпер Леша Трикопюшон. Событие вызвало широкий резонанс в сообществах и социальных сетях, включая паблики «Hip-Hop Family» и «Типичный рэпер», которые первыми сообщили о происшествии.

По данным следственных органов, 35-летний артист стал жертвой ссоры, переросшей в роковую драку с участием 34-летней местной жительницы, которая, как предполагается, нанесла ему ножевое ранение в шею. Происшествие произошло в подъезде дома на улице Дегтярева, где оба употребляли алкоголь.

Трикопюшон, получивший известность благодаря своему нестандартному поведению и ярким выступлениям, особенно запомнился публике после скандального Versus Battle в 2013 году, где его отсутствие заставило соперника рэпить в пустоту. Последние годы жизни музыканта были омрачены пребыванием в заключении, откуда он вышел лишь недавно.

Задержанная по подозрению в убийстве женщина находится под стражей, в отношении неё возбуждено уголовное дело. В связи с расследованием назначены судебные экспертизы, и следствие продолжает собирать доказательства по делу.

О смерти Трикопюшона вспоминают как о человеке, который смог оставить заметный след в рэп-культуре, несмотря на множество споров и противоречий, связанных с его именем. В социальных сетях его друзья и коллеги выражают соболезнования, подчеркивая его вклад в развитие уральского андерграунда, пишет rtvi.com.