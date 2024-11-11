В Бурятии утром было землетрясение в северном районе

Регион Бурятии вновь ощутил подземные толчки. Утром 8 ноября в 11:57 по местному времени было зарегистрировано землетрясение с магнитудой 3,5. Событие произошло в отдаленной части региона, что вызывает обеспокоенность среди специалистов и местных жителей.

По данным Интерфакса, энергетический класс землетрясения достиг 10,4. Эпицентр находился в малонаселенной местности на востоке от озера Байкал, на стыке Икатского и Южно-Муйского хребтов, в районе истоков реки Котера. Это место уже испытывало сейсмическую активность 20 октября текущего года, когда там произошло землетрясение магнитудой 4,3, пишет baikal-daily.ru.

Два дня назад, 6 ноября, другое землетрясение магнитудой было зарегистрировано уже на границе Бурятии и Иркутской области. Его эпицентр располагался в центральной части Байкала.

Повторяющаяся сейсмическая активность в этом регионе требует повышенного внимания со стороны сейсмологов и местных властей. Необходимо проведение дополнительных исследований для оценки рисков и возможного влияния на инфраструктуру и население. Местные жители должны быть осведомлены о мерах предосторожности и готовы к возможным афтершоках.

Жителям региона и туристам, планирующим посещение Байкала и окрестностей, рекомендуется следить за сообщениями от местных властей и сейсмологических служб. Будьте готовы к действиям в случае новых толчков и убедитесь, что вы знаете, как действовать в условиях землетрясения.