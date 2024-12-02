В Бурятии больше не работает Viber

На пороге зимы, 1 декабря, жители Бурятии и других регионов России столкнулись с неожиданными трудностями в работе мессенджера Viber. По всей стране от пользователей поступали жалобы на задержки в доставке сообщений и сбои в уведомлениях. Особенно остро проблема проявилась в пяти регионах, где сбои в работе сервиса вызвали наибольшее количество обращений.

Согласно данным мониторингового ресурса Downdetector, наибольший процент жалоб зарегистрирован в Крыму — 24%. За ним следует Забайкальский край с 17%, Бурятия — 12%, Иркутская область — 5% и Нижегородская область с 3%. Неполадки затронули не только эти регионы, но и отдалённые территории, такие как Краснодарский край и Калмыкия, а также Ивановская область и другие части страны, где накануне также фиксировались проблемы с мессенджером.

Этот массовый сбой в работе Viber в первый зимний день заставил многих пользователей искать альтернативные способы связи. Эксперты уже занимаются решением проблемы, и пользователи надеются на скорое восстановление стабильной работы сервиса, пишет baikal-daily.ru.