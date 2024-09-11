Новости России
· 16+ · Служба новостей

В билайне стартовал предзаказ на iPhone 16

В интернет-магазине билайна стартовал предзаказ...

Фото: пресс-служба билайна

Подписаться в Telegram

erid: 2VSb5x7j2Gg

В интернет-магазине билайна стартовал предзаказ на новую линейку iPhone. В офисах обслуживания оператора новинки можно будет приобрести в ближайшее время.

Стать обладателем iPhone 16 одним из первых очень просто — достаточно оставить заявку на предзаказ на сайте билайна. После оформления сотрудники контактного центра оператора помогут вам определиться с выбором, оплатой и доставкой. А получить iPhone 16 можно любым удобным способом — оформить доставку курьером или самовывоз из собственных офисов обслуживания билайна.

Покупая iPhone 16 в билайне, вы можете быть уверены в безопасности сделки и получении оригинальной мобильной новинки от Apple. Традиционно устройства компании устанавливают новые стандарты индустрии. И этот год не стал исключением.

Базовый iPhone 16 выполнен в новом дизайне — основная камера теперь расположена вертикально, а корпус сделан из аэрокосмического алюминия. Свежие модели iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max получили новые размеры — 6,3 и 6,9 дюймов, процессор Apple A18 Pro, улучшенную камеру с возможностью съемки 4K120 и специальную кнопку для управления Camera Control.

Пользователи ценят iPhone не только за функции, но и за элегантный дизайн. Apple обновила цветовые решения всех своих смартфонов. С помощью новых оттенков покупатели могут подобрать лучший вариант под свой личный стиль или характер.

Цены:

• iPhone 16: от 114 990 рублей

• iPhone 16 Pro: от 154 990 рублей

• iPhone 16 Pro Max: от 194 990 рублей

Оформить предзаказ на iPhone 16 можно уже сейчас на официальном сайте билайна — beeline.ru/shop

Реклама ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте: beeline.ru.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Всё тело было исколото»: убили бывшего замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина

Интересное в Казани

2 дня назад

Ипотека - больше не проблема: лайфхаки и инсайды от специалиста агентства недвижимости

укусы клопа

Новости Казани

день назад

Экс-замначальника Казанского танкового училища убили в День танкиста на Япеева

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Все для школы: гайд по самому необходимому для юных гениев в 2024 году

ремонт автомобильных замков в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

В Зеленодольском районе РТ взрослые и дети в цыганском таборе заболели корью

Новости Казани

день назад

100 билетов на тренировку группы Этери Тутберидзе купил казанец Тимур Усманов

Новости Казани

7 часов назад

Таксист убил казанца в квартире

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 10 сентября введены временные ограничения

Новости Татарстана

день назад

Жители Татарстана получат деньги за видео с нарушениями ПДД
Новости Татарстана
2 дня назад

74-летний мужчина из Елабуги поймал 27-килограммового сома

Часть улова мужчина отдал своим близким, а оста...

Новости Казани

47 минут назад

Благоустройство Голубых озер завершится осенью

Важное в РТ

день назад

ИИ-помощник МТС Линк проконспектирует онлайн-встречи татарстанцев и выделит главное

Новости Казани

час назад

Светлана Журова поддержала идею провести Параигры в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

За 2 месяца в Татарстане перехватили 168 сигналов об угрозе БПЛА
В РТ проводят проверку после выкатывания самоле...
Новости Татарстана
22 минуты назад

В РТ проводят проверку после выкатывания самолета Cessna за пределы полосы

Новости Казани

5 часов назад

Стало известно, когда iPhone 16 появится в магазинах Казани

Новости Казани

5 часов назад

До середины июня 2025 года ограничено движение по улице Р. Яхина

Новости Казани

6 часов назад

Пьяный мужчина выпал с балкона 16-этажного дома
Введен в эксплуатацию профинансированный Банком...
Интересное в Казани
5 дней назад

Введен в эксплуатацию профинансированный Банком ДОМ.РФ жилой комплекс в Татарстане 
В Татарстане в четверг будет до +29 градусов
Новости Татарстана
37 минут назад

В Татарстане в четверг будет до +29 градусов