В армию начнут забирать нарушителей ПДД и хулиганов: депутат Госдумы сделал важное заявление

Парламентарий Олег Нилов заявил, что считает правильным и совершенно справедливым призывать в армию хулиганов и нарушителей общественного порядка в первую очередь или вне очереди вообще.

"Например, стритрейсеры, которые продолжают гонять по улицам и проспектам города, играют в "шашечки" до 200 км. Например, какие-то многочисленные уличные бойцы, которым некуда лишнюю энергию выпустить и они нарушают порядок, совершают правонарушения", - предложил Нилов.

Такие люди могут быть опасны для социума, но в армии они могут очень пригодиться - смелые и бесстрашные люди там нужны.

Найти потенциальных призывников, считает Нилов, очень просто - достаточно зайти в базу МВД.