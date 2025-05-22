В апреле рост цен на новостройки замедлился до минимума — исследование Домклик и ЦФА

Аналитики Домклик и Центра финансовой аналитики Сбера (ЦФА) провели очередное исследование динамики цен на рынке жилой недвижимости в апреле 2025 года.

Согласно результатам, темпы роста цен на первичном рынке замедлились до минимума. В двух из пяти регионов с самыми высокими ценами на новостройки наблюдалось снижение стоимости (Москва и Республика Татарстан), а в Ленинградской области цены остались на уровне марта.

При этом наибольший рост цен предложения зафиксирован в регионах, которые в последние годы пользовались особенно высоким спросом у покупателей. Именно здесь продавцы активнее всего пытаются вернуться к устойчивому росту цен.

Первичный рынок. Стоимость первичной недвижимости в апреле 2025 года

Согласно данным СберИндекса о заключенных ипотечных сделках Сбера (подготовлены экспертами Центра финансовой аналитики Сбера – ЦФА), в апреле средняя стоимость кв.м. на первичном рынке РФ выросла на 0,1%, составив 172,3 тыс. руб.

Лидерами по стоимости строящегося жилья остаются Москва (349,8 тыс. руб. за кв.м.), Санкт-Петербург (247,3 тыс. руб.), Московская область (190,6 тыс. руб.), Республика Татарстан (185,6 тыс. руб.) и Ленинградская область (171,3 тыс. руб.).

Наименьший уровень цен среди рассмотренных крупнейших регионов, как и в марте, отмечен в Пензенской области, Удмуртской Республике, Воронежской и Самарской областях: по данным о заключенных ипотечных сделках, в марте стоимость кв.м. составила 103,8 тыс. руб., 114,8 тыс. руб., 123,4 тыс. руб. и 128,5 тыс. руб. соответственно.

Сравнение данных СберИндекса и Домклик показало, что в апреле различие между ценой кв.м. в объявлениях и сделках на первичном рынке РФ несколько выросло и составило 12,8% (против 11,8% в марте).

Отметим, что после снижения в июне 2024 года этот параметр колеблется в пределах 10-13%.

Наиболее высокие значения этого показателя отмечены в Москве (28,0%), Нижегородской и Калининградской областях (22,5% и 19,9% соответственно), Республике Башкортостан (17,4%), Краснодарском крае (14,7%), Республике Татарстан (12,5%) и Петербурге (12,2%). Легко заметить, что в этот список попали практически все регионы, пользовавшиеся в последние годы повышенным спросом у покупателей жилья. Именно в этих регионах продавцы максимально стараются удерживать цены от снижения.

В то же время в Пензенской, Воронежской и Ленинградской областях цена сделки заметно превышает цену объявления (на 5,9%, 4,8% и 3,0% соответственно). Это объясняется тем, что распроданность строящегося жилья в этих регионах на конец апреля составляет всего 25%, 23% и 24% соответственно против 31% в целом по стране. Как ранее указывали аналитики Домклик, в ситуации снижения спроса продавцы стараются привлечь покупателя низкими ценами вслед за чем (но не сразу) начинает снижаться и цена реальных сделок.