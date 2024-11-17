В январе пенсий лишили: пенсионеров поставили перед шокирующим фактом

Для пенсионеров в России последний месяц 2023 года станет особенно значимым, так как они впервые получат двойные пенсионные выплаты в декабре. Это изменение в графике выплат предоставит дополнительную финансовую поддержку перед новогодними праздниками.

Новый график выплат: две пенсии в одном месяце

Первая выплата будет произведена на начало месяца, 1 декабря, а не со следующего числа, как это обычно бывает. Причина такого решения — дата обычной выплаты приходится на воскресенье, 3 декабря, и чтобы избежать задержек, власти решили перенести выплату на первый день месяца. Это обеспечит пенсионерам возможность своевременно распорядиться своими средствами.

Вторая выплата запланирована на конец декабря, с 25 по 29 число. Это решение было принято в свете предстоящих новогодних праздников и перерыва в работе банков на первой неделе января. Такой подход гарантирует, что пенсионеры получат свои средства до наступления длительных выходных.

Индексация пенсий: увеличение в новом году

Пенсии увеличат на 7,5% с января 2025 года. Это превышает даже уровень текущей инфляции. Данное увеличение было утверждено, действовать оно начнет с января следующего года. Это изменение станет дополнительной поддержкой для пожилых людей в стране.

Эти изменения в пенсионных выплатах подчеркивают заботу государства о своих пожилых гражданах, стремление обеспечить их стабильность и комфорт в преддверии нового года. Двойные пенсионные выплаты в декабре позволят пенсионерам лучше подготовиться к праздникам и встретить новый год с оптимизмом и финансовой уверенностью.