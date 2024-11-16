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В январе пенсии отменили: пенсионеров поставили перед невыносимым фактом

Декабрь 2024 года обещает стать необычным месяц...

dp.ru

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Декабрь 2024 года обещает стать необычным месяцем для российских пенсионеров из-за изменений в графике выплат пенсий. Впервые гражданам старшего возраста будет начислена не одна, а две пенсии за месяц, что станет приятным новогодним сюрпризом.

Раннее начисление и двойные выплаты

Первая пенсионная выплата будет произведена уже 1 декабря, что является отклонением от обычного графика из-за того, что 3 декабря выпадает на воскресенье. Это изменение позволит пенсионерам располагать средствами на несколько дней раньше обычного.

Вторая выплата, предназначенная за январь, будет произведена в конце декабря — начиная с 25 декабря и заканчивая 29 декабря. Это изменение связано с тем, что в первую неделю января банки будут закрыты из-за новогодних праздников, и пенсионерам необходимо обеспечить финансовую поддержку заранее.

Приятный финансовый сюрприз в новом году

Кроме двойных выплат, пенсионеров ждет еще один важный бонус — с января 2025 года пенсии будут проиндексированы на 7,5%. Это значительно выше уровня официальной инфляции, что станет дополнительной поддержкой для пожилых граждан в условиях экономических изменений.

Важность нововведений

Эти меры направлены на улучшение благосостояния пенсионеров и обеспечение их финансовой стабильности в преддверии нового года. Особенно важно, что пенсионеры получат дополнительные средства в период, когда многие из них планируют расходы на праздничные мероприятия и подарки для близких.

Заключение

Изменения в графике пенсионных выплат и предстоящая индексация — это знак того, что власти стремятся предоставить дополнительную поддержку пожилым гражданам. Эти меры не только облегчат жизнь многих пенсионеров в предновогодний период, но и помогут поднять их уровень жизни в новом году.

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